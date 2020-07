Regolarizzazione dei migranti, in un mese presentate 80mila domande

A un mese dall'avvio della procedura di regolarizzazione dei migranti sono 80.366 le domande presentate. Di queste, 69.721 sono già state evase, mentre 10.645 sono ancora in corso di lavorazione. L'andamento delle richieste, secondo il Viminale, è in costante crescita; la Lombardia è prima per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, mentre la Campania per quello agricolo. La procedura terminerà il 15 agosto.