Dal "registro delle presenze" all'obbligo di mascherine per bimbi e gestori: le linee per i centri estivi

Ansa

Dal "registro delle presenze" per il tracciamento di eventuali contagi all'obbligo di mascherine per gestori e bambini sopra i sei anni, dalle posate monouso agli ingressi scaglionati: queste sono alcune delle linee guida per la riapertura dei centri estivi contenute nell'ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza ed Elena Bonetti. Le regole disciplinano i centri diurni e i campi estivi per asili nido, parrocchie, enti culturali, scout.