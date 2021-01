Regioni montagna: per ristori dello sci servono almeno 4-5 miliardi

Ansa

Lo stop allo sci per contrastare il coronavirus ha provocato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che ora ha bisogno di almeno 4-5 miliardi di ristori. A riferire la stima delle Regioni è il vicepresidente e assessore allo sci della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy. "Come Regioni di montagna abbiamo presentato i primi dati allo Stato: il comparto montagna in questo periodo ci ha rimesso almeno 11-12 miliardi".