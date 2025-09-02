Reggio Emilia, troppi contratti a termine: docente vince causa contro ministero

Il ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà riconoscere un risarcimento di 24 mensilità a un docente di religione di Reggio Emilia, per l'abuso di contratti a tempo determinato. A stabilirlo è una sentenza emessa dal tribunale reggiano che il sindacato Uil definisce "una vittoria storica per la giustizia e per tutti i lavoratori precari della scuola". Il docente ha lavorato con una serie ininterrotta di contratti annuali dal 1989/90 e non è mai stato stabilizzato. Da qui la decisione di intentare una causa.