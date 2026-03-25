IN VIALE DEI MILLE

Reggio Emilia, nudo per strada fa jogging e sale sui tetti delle auto: fermato

Le immagini della strana corsa dell'uomo hanno fatto rapidamente il giro del web 

25 Mar 2026 - 23:23
© Dal Web

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In viale dei Mille, a Reggio Emilia, i passanti hanno assistito a una scena surreale: un uomo stava facendo jogging completamente nudo. Automobilisti, passeggeri degli autobus e pedoni non hanno esitato a tirare fuori i cellulari e a riprendere quanto stava accadendo davanti ai loro occhi.  Le immagini della folle corsa, che hanno fatto rapidamente il giro del web, mostrano l'uomo spostarsi alternando camminata e corsa per poi stendersi sui tetti delle automobili in sosta. L'attività sportiva si è conclusa in viale Umberto I, dove è intervenuta una pattuglia della polizia che è riuscita a fermarlo

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