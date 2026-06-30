Reggio Emilia: nega una pizza gratis, ucciso a coltellate

Il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30. E' successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, non lontano dall'ospedale. L'assassino è in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida, che pare fosse un cliente abituale. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di origine straniera, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no. "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato, colpendo anche la donna. Poi è scappato, con la Polizia che ha iniziato subito le ricerche. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, sulla sessantina, originario di Capo d'Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent'anni il locale. La sorella Antonella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.