Reggio Calabria, volevano salvare l'uliveto: due morti in un incendio

Ansa

Due persone, zia e il nipote, sono morte in un incendio sviluppatosi a San Lorenzo, un comune reggino sulle pendici dell'Aspromonte. Secondo quanto ricostruito, i due stavano cercando di salvare il loro uliveto dalle fiamme. Intanto la Sicilia dichiara lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi a causa dei gravi incendi già verificatisi e del permanente rischio per le prossime settimane.