Reggio Calabria, minaccia di morte medici ospedale: arrestato

I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato e messo ai domiciliari un uomo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio. L'uomo, infuriato per quelle che riteneva cure inadeguate somministrate alla propria figlia, aveva iniziato a dare in escandescenze minacciando di morte medici e personale sanitario del reparto di pediatria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e di danneggiare la struttura. Nonostante gli sforzi dei sanitari per tranquillizzare l'individuo, l'uomo aveva continuato a comportarsi in maniera violenta, da qui si è reso necessario l'intervento dei militari dell'Arma.