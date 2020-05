Reggio Calabria, la storia di Maria Antonietta: "Bruciata dal mio ex marito, ora chiedo giustizia"

Anni di violenze culminate con l'aggressione del 12 marzo 2019, quando l'ex marito le ha dato fuoco. Da allora Maria Antonietta Rositani , di Reggio Calabria , si trova in ospedale. E' viva per miracolo. Ha subito venti interventi e ora chiede giustizia. Lunedì si terrà l'udienza del processo durante il quale verrà ascoltato l'uomo, Ciro Russo. "Spero venga fatta giustizia", dice la donna.

Nel marzo 2019, Russo scontava gli arresti domiciliari nella casa della sua famiglia, a Ercolano, per le percosse abituali contro moglie e figlia. E' evaso per raggiungere Maria Antonietta a Reggio Calabria, ha speronato l'auto dell'ex moglie per poi cospargere il mezzo di benzina e darlo alle fiamme. La donna è uscita dalla macchina e ha chiamato la polizia prima di essere avvolta dal fuoco che l'uomo continuava ad appiccare.

"Ha percorso 500 chilometri per venire da me mentre era agli arresti domiciliari, e non ci dobbiamo dimenticare che avevo fatto già tre denunce, mai elaborate", ha detto Maria Antonietta, che ora spera venga fatta giustizia. Teme che l'uomo possa cavarsela con pochi anni di carcere e portare a termine quello che aveva iniziato.