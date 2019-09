Reggio Calabria, fermata una banda di pusher: usavano un bimbo di 8 anni

Le persone fermate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, facevano parte di un'organizzazione strutturata in modo capillare in grado di rifornire di marijuana e cocaina importanti piazze di spaccio in Calabria.



Dalle indagini è emerso che Cambareri parlava con il figlio di appena 8 anni di traffico di droga e di armi e lo aveva indotto a prendervi parte con vivo compiacimento. Dalle intercettazioni, secondo l'accusa, è inoltre emersa la "spregiudicatezza criminale" di Cambareri che non esita a mettere totalmente a conoscenza delle sue attività illecite il bambino inducendolo a prendervi parte.