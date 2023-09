Reggio Calabria, salme distrutte o spostate illegalmente: 16 arresti

Malaffare al cimitero di Cittanova (Reggio Calabria), dove 16 persone sono state arrestate per aver distrutto o spostato in altri loculi le salme dei defunti per far posto a nuove sepolture.

Le estumulazioni non autorizzate sono state effettuate per anni. Tra gli arrestati figurano anche l'ex custode del cimitero, oggi in pensione, e tre imprenditori locali amministratori di due imprese di onoranze funebri. Complessivamente sono 70 gli indagati. Le autorità hanno inoltre sequestrato un'area del cimitero.