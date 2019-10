Reggia di Caserta, entra con l'auto nei giardini e si tuffa nella fontana

E' entrato indisturbato nella Reggia di Caserta alla guida della propria auto, con lo stereo ad alto volume, per fare tranquillamente il bagno nella fontana di Venere ed Adone. L' incursione nel sito Unesco, è stata effettuata in pieno giorno ed è stata documentata da alcune immagini, poi pubblicate sui social network.

L'autore del gesto è un commerciante casertano, Paolo Sforza, già balzato agli onori delle cronache l'estate scorsa, quando si tuffò, a Roma, nella Fontana di Trevi vestito da centurione. Un vigile urbano fu costretto ad entrare nella vasca per portarlo fuori dall'acqua tra la sorpresa dei tanti turisti presenti. Un'iniziativa assurda che procurò al blogger una multa salata ed il daspo urbano.



Ha subito, invece, “solo” una denuncia per il raid nella Reggia di Caserta, messo a segno - a suo dire - per evidenziare la carenza dei controlli nel parco. I custodi, in effetti vengono impegnati soprattutto nella sorveglianza degli appartamenti. Carenze confermate anche dalla direttrice che ha deciso, nel frattempo, di limitare l'accesso dei mezzi, nelle aree di sosta, soltanto al personale ed ai disabili.