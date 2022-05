Regeni, genitori: "Egitto non collabora, prendere provvedimenti seri"

"Questi hanno confermato ufficialmente che non collaboreranno.

Ed è giusto secondo noi prendere provvedimenti seri nei loro confronti, perché la realpolitik non può prevalere sui diritti umani". Lo hanno detto Claudio Regeni e la moglie Paola, genitori di Giulio, il ricercatore friulano ucciso in Egitto, in merito al processo ai quattro uomini dei servizi segreti del Cairo ancora fermo perché non è stato possibile avere gli indirizzi per la notifica del procedimento.