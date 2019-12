Regalo di Natale per i bambini malati, quasi 100mila euro donati dalla catena ODS al centro NeMO

Bambini e malattia, gara di solidarietà per NeMO negli store ODS Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quasi 100mila euro per i bambini affetti da malattie neuromuscolari. E' il "regalo di Natale" per i bambini del Centro clinico NeMO, una struttura ad alta specializzazione che cura queste particolari patologie. Si tratta dei fondi raccolti nella gara di solidarietà firmata ODStore, la catena Ovunque Dolce Salato Store, che per quasi due mesi ha raccolto tra i suoi clienti un contributo proprio per aiutare i malati assistiti da NeMO.