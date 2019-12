Reddito di cittadinanza, Suor Carla lo rivuole

Le è stato tolto il reddito di cittadinanza che le era stato assegnato in precedenza. Lei però non ci sta e ha fatto ricorso all’Inps per riottenerlo. Protagonista della storia, raccontata da “Mattino Cinque” è una religiosa, Suor Carla, che vive nel convento delle Orsoline a Roma.

Le erano stati concessi 518 euro mensili, ricevuti da aprile in poi, che avrebbe dato in beneficenza, e che poi le sono stati sospesi; lei li rivuole, e si è affidata all’Associazione GiustItalia per portare avanti il ricorso.

Ma perché la suora non riceverebbe più il sussidio? Secondo la ricostruzione il motivo sarebbe legato alla sua famiglia benestante e al padre, in possesso, fra l’altro, di due alberghi. Lei, però, risulta nullatenente in quanto per il diritto canonico ha dovuto rinunciare ai beni materiali. Una disputa, insomma, che sembra destinata a proseguire.