6 marzo 2019 19:44 Reddito di cittadinanza, primo giorno per le domande: nessun assalto In tanti hanno soltanto chiesto informazioni. Maggiori affollamenti in alcune località del Sud. In arrivo i primi ricorsi degli stranieri

Non c'è stato il temuto assalto agli sportelli nel giorno in cui si è aperta per tutti la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.. Con l'avvio delle operazioni per richiedere l'accesso al trattamento il flusso è stato costante e ordinato. La maggior parte dei cittadini ha chiesto soltanto informazioni per preparare poi tutti i documenti necessari, rispettando i consigli dello scaglionamento alfabetico. Qualche coda ai Caf, ma nessuna ressa.

Importanti presenze si segnalano però in alcune città del Sud. Sembra quindi che gli aventi diritto abbiano rispettato il consiglio, dato alla vigilia dagli operatori, di evitare la corsa agli sportelli. E' stato infatti suggerito di osservare un calendario di scaglionamento alfabetico e di evitare di ingolfare gli sportelli nei primi giorni di apertura del servizio.



Alle Poste 35.653 domande, oltre 8mila online - Al termine della giornata agli uffici postali erano state presentate 35.563 richieste, mentre altre 8.492 sono pervenute online attraverso lo Spid, secondo i dati del ministero del Lavoro.



Caf Cisl: 3500 domande e 14mila appuntamenti - Hanno comunicato i loro dati definitivi della giornata i Caf della Cisl, che hanno elaborato 3.500 domande programmando 14mila appuntamenti. Il numero maggiore di richieste è arrivato dalla Sicilia, a quota 1.104, seguita dalla Campania con 500.



Bologna, qualche coda ai Caf - A Bologna non c'è stato nessun assalto in Posta e la situazione alla sede centrale era assolutamente tranquilla. Qualche coda in più c'è stata nei Caf di Cisl, Cgil e Acli, che negli ultimi giorni avevano ricevuto decine di richieste di informazioni.



Calabria, nessuna fila ma tante domande - Non ci sono state file neanche in Calabria, dove la gente ha però manifestato tanto interesse, con richieste di informazioni presentate soprattutto ai Caf. Giovani inoccupati, donne, pensionati perfino qualche famiglia: si sono presentati alla spicciolata davanti allo sportello del Caf Cisl Magna Grecia di Catanzaro. "C'è interesse - dice un'operatrice - ma molti chiedono solo ulteriori chiarimenti sui requisiti. Del resto c'è tempo fino a fine marzo per fare domanda". Nell'area della Magna Grecia (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia), la Cisl conta circa 2mila famiglie potenzialmente interessate. Dati analoghi per Cgil e Uil. Sportelli deserti invece nel capoluogo di Reggio Calabria.

Firenze, tanta gente ma niente caos - Sportelli affollati ma nessun assalto anche a Firenze. Caf e Poste segnalano un'affluenza sotto controllo, che permette di svolgere le procedure regolarmente, senza problemi. In tanti hanno preferito recarsi personalmente agli sportelli negli uffici postale o nei centri di assistenza fiscale. Anche perché, dicono alle Acli, "le persone non conoscono i requisiti, sono impreparate, vengono per chiedere informazioni e ritirare il modulo per fare domanda". Si erano preparati in anticipo anche i Caf Cgil inviando mail e sms a chi ha un reddito inferiore ai 9.360 euro per prendere un appuntamento e fare domanda. Situazione tranquilla anche nei Caf Cisl, con i 19 sportelli di Firenze e provincia senza affollamenti.



Salerno, niente file - Non si segnalano code neanche a Salerno, dove si procede per ordine alfabetico in Posta, e dove la situazione è tranquilla anche ai Caf, con affluenza modesta. In media si sono presentate cinque persone a sportello, con una situazione più che gestibile.



Poca gente in coda a Genova - Identica situazione anche a Genova, dove non ci sono state code o difficoltà di ordine pubblico. Solo cinque le persone in coda a metà mattina in Posta nel quartiere Marassi. Molti appuntamenti sono invece stati presi ai Caf. Secondo i sindacati, nella regione sono 70mila i cittadini che potrebbero aver diritto al trattamento.