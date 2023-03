Addio al Reddito di cittadinanza, una percettrice in difficoltà: "In cerca di lavoro da due anni"

Il Reddito di cittadinanza potrà essere chiesto fino al 31 agosto 2023 e potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. È quanto si legge nella bozza di testo sul nuovo sussidio contro la povertà che si chiamerà Mia, Misura di inclusione sociale, che sostituirà il Reddito di cittadinanza. A "Mattino Cinque" Sabrina, 44enne percettrice del sussidio da due anni, racconta le difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego all'altezza delle sue esigenze.

La donna, che fino a oggi ha percepito circa 500 euro, con la nuova forma di sussidio ne percepirà circa 370. "Nonostante abbia 44 anni, le aziende spesso non mi assumono perché ho superato una certa età, per questo sono due anni che non trovo un lavoro nonostante tutti i corsi di formazione frequentati". Sabrina, in collegamento a Canale 5, parla della continua ricerca di un lavoro e spiega che sarebbe disposta a lasciare la sua città e a trasferirsi altrove pur di lavorare, ma non ha mai ricevuto esito positivo ai colloqui.

Presto la 44enne con i 370 euro previsti dal nuovo sussidio dovrà provvedere all'affitto e a tutte le altre spese. Un cifra con la quale non riuscirà neppure ad avvicinarsi alla fine del mese. "Sono d'accordo con il nostro presidente del Consiglio Meloni quando dice che i giovani devono lavorare, ma bisogna metterci anche nella possibilità di trovarlo un lavoro", conclude la donna.