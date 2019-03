Reddito di Cittadinanza, in arrivo i primi ricorsi di stranieri

In un paio di mesi saranno depositati i primi ricorsi per sollevare l'eccezione di incostituzionalità della legge sul reddito di cittadinanza. Lo annuncia l'avvocato Alberto Guariso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) secondo cui la legge così com'è penalizzerebbe gli stranieri in Italia da lungo tempo. La prima causa pilota sarà a Milano.