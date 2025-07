Recuperato un cadavere nel Po nel Ferrarese

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del Po a Marozzo, frazione di Lagosanto, in provincia di Ferrara. A dare l'allarme sono state alcune persone della zona che hanno visto il corpo, ormai in avanzato stato di saponificazione, trasportato dalle acque del fiume. Il cadavere non sembra presentare segni di violenza ma l'assenza di documenti non consente per ora di risalire all'identità della persona. Per questo occorrerà il test del Dna. L'uomo potrebbe essere morto da mesi, anche in un'altra Regione ed essere giunto lì trasportato dalla corrente.