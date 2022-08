Re degli 8mila metri insultato sui social, la replica di Purja: "Le sneakers sul Monte Rosa? So quello che faccio"

È il commento di Nirmal Purja , l'alpinista nepalese conosciuto come il "re degli 8.000" per le imprese portate a termine sulle montagne di tutto il mondo, alla polemica nata dopo che una sua foto in scarpe da ginnastica e pantaloni pinocchietto davanti al rifugio più alto d'Europa - la Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti (Vercelli), in cima al Monte Rosa - è diventata virale. In un’intervista a la Repubblica, lo sportivo da 2 milioni di followers su Instagram ha sottolineato: "Quel che ho raggiunto nessuno lo aveva fatto prima di me. Le persone pensano che sei in sicurezza solo se sali con ramponi e scarponi. Loro sono saliti e scesi in sicurezza? Assolutamente sì. Per me non è così difficile, anche mia nonna può farlo".

Le polemiche -

Molti utenti non hanno riconosciuto l'alpinista nello scatto rimbalzato in diversi gruppi su Facebook. E si sono scagliati contro quello "sprovveduto turista della domenica, che se ne deve stare a casa". O ancora "il solito turista giapponese appena sceso dalla funivia con quei pantaloni a pinocchietto di quando era ragazzino". Decine di post di sdegno contro "Nimsdai", pseudonimo che il 39enne usa sui social network, non sapendo invece che si trattava dell'alpinista esperto.

Il fuoriclasse dell'alpinismo ha ammesso a la Repubblica che non era a conoscenza delle polemiche che si erano create per la foto. "Ho guidato spedizioni per 11 mesi su montagne oltre gli 8000 metri, parliamo di 32 salite e non ho mai fallito. Ormai le mie dita dei piedi sono come ramponi. In realtà ho abbastanza esperienza per correre su e giù per la montagna con le scarpe da trail running. In più indosso il miglior modello di calzatura prodotto dal mio sponsor", ha aggiunto.

Infine, parlando di come ha reagito chi l'ha visto al Monte Rosa per la "piccola gita", ha detto: "Mi hanno detto 'Wow, sei Nirmal, sei un vero eroe'. Mi hanno riconosciuto. Coloro che invece non mi hanno riconosciuto mi hanno detto: 'Come sei basic'. Basic? ma io sono ok. So esattamente quello che facevo. Al mattino mi sono svegliato in perfette condizioni. Per me 4500 metri non sono difficili".