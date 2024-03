Le due ragazze di Ravenna scomparse ritrovate a Napoli: erano in un bed and breakfast

Il ritrovamento in un b&b nei pressi della stazione

Le ragazzine sono state trovate in un B&B di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Entrambe sono in ottimo stato di salute, fanno sapere i carabinieri, e verranno riaffidate ai genitori che sono in arrivo nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno.