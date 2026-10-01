Ravenna, nella foto con i compiti inviata in chat agli studenti finiscono anche le sue parti intime: bufera su un professore

Intervistato sul quotidiano Il Resto del Carlino, il docente ha voluto spiegare che si è trattato di "un errore fatale. Non ho mai pensato di inviare una foto dei miei genitali ai miei studenti. Non sono pazzo" spiega il professore. Poi entra nel merito di quanto accaduto: "Domenica pomeriggio ho deciso di inviare alcuni appunti ai miei studenti e ho iniziato a fotografare le pagine. Ho allargato il campo della fotocamera perché le immagini fossero complete e, senza rendermene conto, ho ripreso anche parte dei miei organi sessuali. In casa sto spesso nudo perché è molto caldo. Non me ne sono assolutamente accorto". "Capisco anche i genitori che, vedendo le immagini, si sono infuriati" ha aggiunto il docente, "Ma non era mia intenzione".