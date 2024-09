A 100 anni gli rinnovano la patente: "Così posso continuare a portare mia moglie al mare"

"Per il rinnovo sono andato al solito Aci, mi conoscono da tempo, l'esame della vista, dell'udito, un breve colloquio e via", racconta in un'intervista al Resto del Carlino. Il documento sarà valido fino al 2026. La prima patente, Gulmini l'ha conseguita 75 anni fa, all'età di 25 anni. Già allora lavorava come sindacalista alla Cgil. Quattro anni prima, racconta, aveva impiegato più di un mese a risalire l'Italia da Napoli per tornare a Ravenna dopo l'8 settembre: "Mi muovevo con il mosquito, poi presi la patente e comperai una lambretta con la quale io e Tebe siamo andati in vacanza in giro in Italia e anche in Europa".