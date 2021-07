ansa

Domenica, intorno alle 3, una 20enne stava percorrendo la pista ciclabile tra Punta e Marina di Ravenna (Ravenna). A un certo punto, un uomo le ha tagliato la strada in auto, è sceso dalla macchina e l'ha prima afferrata e strattonata per poi palpeggiarla e tentare di caricarla sul mezzo. Non sapeva però di trovarsi davanti un'esperta di arti marziali. La giovane, un'italo-inglese residente a Tredozio (Forlì-Cesena), ha infatti reagito stendendolo con un pugno.