Ravenna, bimbo di quattro anni muore annegato nel parco acquatico di Mirabilandia

Un bimbo di quattro anni è morto per un possibile annegamento all'interno di "Mirabeach", la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero: il bimbo è deceduto prima dell'arrivo nell'Ospedale di Ravenna. I carabinieri indagano sul caso.