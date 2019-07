Ravenna, bimbo di 5 anni cade in piscina: è in coma farmacologico

Un bimbo di 5 anni è in coma farmacologico all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere caduto in una piscina nel Ravennate. L'incidente si è verificato intorno alle 13 di domenica in un residence di Casalborsetti, sul litorale nord. Il bimbo, in vacanza con la famiglia, è caduto in una delle due piscine della struttura, forse in seguito a un malore. Il bagnino lo ha subito soccorso e, dopo l'arrivo dei medici del 118, è stato portato all'ospedale cesenate.