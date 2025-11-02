Modena, tensioni al rave di Halloween: fermi e cariche di polizia

La tensione è esplosa quando alcuni veicoli hanno tentato di forzare il cordone della polizia per eludere i controlli. Alcuni partecipanti si sono dati alla fuga attraverso i campi, mentre altri hanno lanciato oggetti e sassi contro gli agenti.

Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento e con l'uso di lacrimogeni per disperdere la folla. Tutto è avvenuto sotto una pioggia torrenziale che ha reso più complesse le operazioni di contenimento.