Rapporto ActionAid: un uomo su tre giustifica la violenza economica, uno su quattro gli abusi

Dalla nuova ricerca realizzata da ActionAid con l’Osservatorio di Pavia e B2Research emerge un quadro preoccupante: molti uomini continuano a considerare accettabili comportamenti che rientrano nelle diverse forme di violenza contro le donne. Un uomo su tre ritiene normale la violenza economica e uno su quattro giustifica insulti e pressioni psicologiche in caso di presunte provocazioni. Le percentuali risultano più alte tra Millennials e Gen Z, segno che certe dinamiche non appartengono solo alle generazioni più mature.