Rapito in Siria nel 2016, Zanotti atterrato a Ciampino

Sergio Zanotti è di nuovo in Italia. L'aereo con a bordo il 59enne bresciano, liberato venerdì dopo essere stato rapito in Siria tre anni fa, è da poco atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. Sabato Zanotti sarà interrogato dai magistrati della procura di Roma che hanno aperto un fascicolo sulla vicenda per sequestro di persona con finalità di terrorismo.