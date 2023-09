Rapina un bar a Pompei, titolare e clienti lo massacrano di pugni: malvivente fugge

Fotogallery - Palermo, decine di interventi vigili del fuoco per gli incendi: evacuato un albergo a Cefalù

Una rapina in un bar a Pompei è finita male per il malvivente che è stato messo in fuga dal titolare dell'esercizio e alcuni clienti i quali lo hanno preso a pugni.

Il delinquente era entrato in una ricevitoria armato di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Dopo aver preso in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell'arma, l'ha fatta inginocchiare, poggiandole una gamba sulla testa, in attesa di ricevere dal cassiere l'incasso della giornata. Ma prima di recuperare i soldi, è stato affrontato da un avventore che, con l'aiuto di altri clienti (c'è chi lo colpisce anche con una sedia di plastica), riesce a disarmarlo e ad allontanarlo.