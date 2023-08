Rapimento Kata, una pista porta in Perù | Spunta una intercettazione sospetta

In una telefonata tra il padre e il nonno della bambina si parla di un trasferimento della piccola in Sudamerica

Una pista porta in Perù Da qui un secondo filone d'inchiesta aperto dalla Procura dopo quello legato al racket degli affitti nell'ex albergo dove risiedeva la famiglia, per il quale è stato arrestato lo zio della piccola. L’ipotesi della vendetta o di un ricatto ai familiari della bambina per il loro ruolo nelle violenze nell’ex hotel Astor non sarebbe, dunque, l'unica pista seguita dagli investigatori. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, le ricerche della piccola Kata sarebbero state estese al Perù, anche con la collaborazione della polizia locale. Ma che cosa si sono detti in quella telefonata il papà e il nonno della bimba?

L'intercettazione "È già qui in Perù, ci penso io", avrebbe detto il nonno di Kata nella telefonata partita da un carcere dove è detenuto, "sta bene, l’hanno rapita per errore". Di queste parole aveva parlato con gli inquirenti anche il papà della bambina, che quando la figlia è stata rapita si trovava a sua volta in carcere. Gli inquirenti avrebbero preso contatti con la polizia peruviana nel tentativo di trovare anche il più piccolo indizio che possa dimostrare l'arrivo della bimba nel Paese.