RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E LESIONI

Ragusa, crea scompiglio in Pronto soccorso: arrestato un uomo di 44 anni

27 Ago 2025 - 19:27
Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze al Pronto soccorso a Ragusa, al Giovanni Paolo II, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni ai militari intervenuti. Il 44enne stava danneggiando la sua casa, dove era ai domiciliari: i carabinieri lo hanno trasportato in Pronto soccorso in ambulanza. Ma, una volta arrivato, ha strappato tutti gli strumenti per le verifiche sui parametri vitali e tentato la fuga. Sono quindi intervenuti di nuovo i carabinieri, che lo hanno immobilizzato e ammanettato dopo una rapida e violenta colluttazione.  

