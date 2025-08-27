Ragusa, crea scompiglio in Pronto soccorso: arrestato un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze al Pronto soccorso a Ragusa, al Giovanni Paolo II, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni ai militari intervenuti. Il 44enne stava danneggiando la sua casa, dove era ai domiciliari: i carabinieri lo hanno trasportato in Pronto soccorso in ambulanza. Ma, una volta arrivato, ha strappato tutti gli strumenti per le verifiche sui parametri vitali e tentato la fuga. Sono quindi intervenuti di nuovo i carabinieri, che lo hanno immobilizzato e ammanettato dopo una rapida e violenta colluttazione.