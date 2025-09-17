Ragazzina travolta in Trentino, autista camion indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale l'autista 54enne del camion betoniera che lunedì mattina a Giustino, in Trentino, ha travolto e ucciso Matilda Ferrari, la 15enne promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola. I carabinieri, incaricati delle indagini, stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sotto la lente, la velocità del mezzo pesante che, un attimo prima dell'investimento mortale, ha attraversato l'impianto semaforico con il verde.