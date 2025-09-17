Logo Tgcom24
Ragazzina travolta in Trentino, autista camion indagato per omicidio stradale

17 Set 2025 - 08:36
È indagato per omicidio stradale l'autista 54enne del camion betoniera che lunedì mattina a Giustino, in Trentino, ha travolto e ucciso Matilda Ferrari, la 15enne promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola. I carabinieri, incaricati delle indagini, stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sotto la lente, la velocità del mezzo pesante che, un attimo prima dell'investimento mortale, ha attraversato l'impianto semaforico con il verde.

trentino
incidenti mortali

