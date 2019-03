Quota 100, medici in pensione e ospedali nel caos a Venezia: “Mancano i sostituti con formazione”

“Potrei andare in pensione con Quota 100, ma in questo momento serve l’affiancamento”. A parlare è Giovanni Leonis, 61enne medico chirurgo all’ospedale di Venezia. Il dottore, anche presidente dell’Ordine dei Medici della città lagunare, inquadra così la situazione che potrebbe crearsi con "Quota 100", il provvedimento pensionistico voluto fortemente dal governo gialloverde.



Leonis non sfrutterà, almeno per ora, la possibilità e spiega il perché a “Stasera Italia”: “In questo momento la situazione è già molto critica. Se alla Fornero si aggiungessero le pensioni previsti dalla Quota 100, ci sarebbero dei reparti che andrebbero chiusi per la mancanza di personale”. Secondo le stime previste in tutta Italia, da qui al 2025, se ne andrebbero 52mila medici, senza essere adeguatamente sostituiti.