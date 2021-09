Quattro morti alla S. Rita di Milano, 21 anni e 6 mesi all'ex primario

I giudici della Corte d'Assise e d'appello di Milano hanno condannato a 21 anni e 6 mesi l'ex primario della clinica Santa Rita, Pier Paolo Brega Massone . La sentenza riguarda il processo di appello ter per la morte di quattro pazienti che l'ex primario di Chirurgia toracica aveva in cura. Brega Massone ha già scontato 15 anni per quell'accusa.

In precedenza la Cassazione aveva annullato la condanna all'ergastolo per l'ex primario ritenendo che le morti dei 4 anziani portati in sala operatoria per "interventi inutili" non fossero "omicidi dolosi". La Corte d'Assise e d'appello di Milano ha quindi riqualificato l'accusa di omicidio, escludendo la volontarietà e il dolo, e riquantificato la pena per Brega Massone.