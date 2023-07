Reggio Emilia, rapina una banca e minaccia di farsi esplodere: arrestato

A Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, un uomo di 45 anni ha rapinato una banca minacciando poi di farsi esplodere.

Il 45enne ha ordinato ai dipendenti di consegnare i soldi, dicendo loro di avere una bomba in tasca (che in realtà non aveva). Fuggito con 5mila euro in contanti, è stato poi bloccato da una pattuglia di carabinieri. È finito in manette con l'accusa di rapina aggravata.