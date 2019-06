Quattro anni dopo l'assoluzione Amanda Knox torna in Italia

Quattro anni dopo l'assoluzione, Amanda Knox tornerà in Italia per la prima volta giovedì per partecipare a uno degli incontri del festival della Giustizia penale. La giovane, arrestata assieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, ha trascorso in carcere tre anni. A Milano sarà accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato Cristhoper.