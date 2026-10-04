L'appello di don Coluccia dal Quarticciolo: "Imploro le istituzioni, mettiamo la parola fine alla violenza"

"Da pastore imploro il presidente Meloni, le istituzioni, ai livelli più alti, di dare una risposta definitiva. Come i cittadini hanno chiesto più volte, anche con una raccolta firme e con numerosi esposti. È il tempo di un presidio fisso nel quartiere. È ora di una azione nuova e coraggiosa. La legalità si costruisce anche con una cittadinanza che si riprende i propri spazi. Ringrazio infine ma non da ultimi il ministro Crosetto e il comandante generale dell’Arma dei carabinieri per il tempestivo intervento così come gli uomini della scorta della Polizia di Stato che hanno impedito che l’aggressione potesse avere risvolti più dolorosi. E come diceva Sant’Agostino che la speranza ha due figli: indignazione e coraggio", ha detto don Coluccia.