Qualità della vita, Milano per la prima volta al top tra le province d'Italia

La provincia d'Italia in cui si vive meglio è Milano. Lo ha stabilito la tradizionale classifica redatta dal Sole 24 Ore, che per la prima volta vede la provincia meneghina sul gradino più alto del podio: per 7 volte su 42 è risultata nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. Al secondo posto c'è Bolzano, in risalita dalla quarta posizione del 2017, e al terzo Aosta, in discesa di un posto.