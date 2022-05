Usa alcool per il barbecue, 29enne ustionata nel Leccese

Una 29enen è rimasta gravemente ustionata al volto mentre stava alimentando il fuoco di un barbecue.

E' accaduto a Nardò (Lecce), in Salento. La giovane avrebbe utilizzato una bottiglietta di alcool generando un ritorno di fiamma che l'ha raggiunta al volto, al torace e alle mani. Dopo essere stata trasportata al pronto soccorso del Vito Fazzi, è stata poi trasferita al Centro grandi ustionati di Brindisi. La 29enne non è in pericolo di vita.