Trovata morta la 12enne scomparsa nel mare del Gargano

E' stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa nel mare di Vieste, sul Gargano. A renderlo noto il sindaco del comune del Foggiano, Giuseppe Nobile, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. Lo hanno ritrovato gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.