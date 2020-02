Taranto, tangenti per appalti Marina Militare: 12 arresti

Nell'inchiesta sull'aggiudicazione di 15 appalti per 4,8 milioni di euro relativi a lavori di ammodernamento e riparazione di unità navali in dotazione alla Marina Militare di Taranto, la Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari 12 persone accusate di associazione per delinquere, corruzione e furto aggravato. Tra i destinatari del provvedimento cautelare imprenditori, due ufficiali della Marina Militare e due dipendenti civili della Marina.