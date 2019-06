Taranto, esplode il portellone di un camion: muore un vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è morto nella notte nel Tarantino durante un intervento tra San Giorgio Jonico e Pulsano. Il pompiere, un 54enne di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, era impegnato con i colleghi nello spegnimento di un incendio su un camion per trasporto cavalli parcheggiato in una masseria in campagna: aprendo uno dei portelloni posteriori, si è verificata un 'esplosione che lo ha investito in pieno. Inutili i soccorsi.

Il meccanismo del portellone deformato dalle fiamme - Il fuoco ha deformato il meccanismo levatoio del portellone, che ha improvvisamente ceduto durante le operazioni per spegnere le fiamme, travolgendo il 54enne. Il camion aveva preso fuoco mentre era parcheggiato in un'azienda agricola. I proprietari avevano subito chiesto l'intervento dei pompieri. Per i soccorsi al vigile sono successivamente arrivati i carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico, della Compagnia di Martina France a del Reparto operativo del comando provinciale di Taranto. Ora si indaga per chiarire le cause dell'incendio.



Il cordoglio della Protezione civile - Ha espresso via Twitter il suo dolore il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, manifestando la vicinanza alla famiglia della vittima. Il più sentito "cordoglio" anche dalla Protezione civile, con il capo Angelo Borrelli che "rinnova la stima e l'apprezzamento per l'operato dei vigili del fuoco e di tutte le forze, le strutture operative, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei tanti ambiti di Protezione civile".