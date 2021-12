Tangenti, dirigente Protezione civile Puglia resta in cella

ansa

Resta in carcere l'ormai ex dirigente della Protezione civile regionale della Puglia, Mario Lerario, arrestato il 23 dicembre in flagranza di reato perché avrebbe intascato una tangente da 10mila euro. La gip del tribunale di Bari ha disposto gli arresti domiciliari per due imprenditori. Secondo la procura, i lavori ottenuti dai due, tramite la Protezione civile, riguardavano l'emergenza Covid e l'accoglienza dei migranti.