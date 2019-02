Scontro frontale tra auto nel Brindisino, morte tre persone

Tre persone sono morte in un incidente stradale in provincia di Brindisi. Una Ford e un Suv Nissan si sono scontrati, per cause ancora da accertare, lungo la strada che collega San Pietro Vernotico e Campo di Mare, e nello schianto è morta sul colpo Manuela Vigneri, 40 anni, di San Pietro. Giuseppe Ferulli, 52 anni, e la moglie Alessandra Leuzzi, 42, sono stati trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi in condizioni disperate e sono deceduti poco dopo.