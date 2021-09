Un nubifragio ha colpito il Salento, causando particolari danni e disagi a Nardò. Numerosi i video pubblicati sui social dai residenti, in cui si vedono molte strade trasformate in fiumi, auto sommerse e case e scantinati allagati. La situazione più critica si è registra nelle zone dello stadio e dell'ospedale: qui il livello dell'acqua ha superato il mezzo metro di altezza, e alcune persone sono rimaste intrappolate nelle macchine in panne.