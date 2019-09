Portano latte e biscotti ai senzatetto nella stazione a Foggia, multati di 16,67 euro

"Io e altri nove volontari - racconta Emiliano Moccia - siamo entrati in stazione per incontrare chi ci aspetta ormai da 20 anni. Avevamo cioccolatini e latte caldo. Al primo binario vive da tempo una donna e, mentre le consegnavamo latte e viveri, due agenti Polfer hanno chiesto i documenti a tre nostri volontari". Poi sono stati accompagnati nella sede della Polfer e li sono stati multati di 16,67 euro, prosegue Emiliano: "Hanno applicato quanto stabilito nel Dpr del 1980 dove tra l'altro l'importo dell'ammenda è ancora espresso in lire. In questo periodo si parla tanto di chiusura dei porti, ma qui in realtà si stanno chiudendo anche gli spazi della solidarietà".