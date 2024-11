Una 64enne è morta in un incidente stradale avvenuto a Oria (Brindisi), lungo la provinciale che collega la superstrada Brindisi-Taranto. La donna viaggiava come passeggera in un'auto che si è scontrata con un pullman, il cui conducente è rimasto illeso. Feriti invece l'autista e un altro passeggero della vettura, trasportati in ospedale in codice rosso.