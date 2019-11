Operai travolti mentre lavorano in strada nel Leccese: almeno quattro morti

Un'auto in fase di sorpasso si è schiantata contro un camion fermo sul ciglio della strada, che a sua volta ha travolto un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Il bilancio è di quattro morti, mentre una quinta persona è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.