Foggia, uomo ucciso in una sparatoria sull'uscio di casa

Un uomo di 32 anni è morto in una sparatoria avvenuta alla periferia di Foggia. La vittima si chiamava Pietro Russo e aveva alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio, come furti in abitazione. Il 32enne è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco sull'uscio della propria abitazione. A dare l'allarme e chiamare i soccorsi sarebbe stato un parente della vittima.